Футбол

«Манчестер Сити» одолел «Бертон» и вышел в финал Кубка лигиГазета.Ru 17:01

"Манчестер Сити" одолел "Бертон" в ответном матче полуфинальной стадии Кубка английской лиги, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Серхио Агуэро.
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«Манчестер Сити» одолел «Бертон» и вышел в финал Кубка лиги

Газета.Ru17:01

«Ман Сити» победил «Бертон» за счет гола Агуэро и вышел в финал Кубка лиги. На Sports.ru шла прямая трансляция

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«Манчестер Сити» переиграл «Бертон» и вышел финал Кубка Англии

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«Манчестер Сити» победил «Бёртон» и вышел в финал Кубка лиги

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«Манчестер Сити» забил 10-й мяч в противостоянии с «Бертон Альбионом» и вышел в финал Кубка английской лиги

Матч ТВ16:38
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Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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