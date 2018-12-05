Футбол

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ
Матч ТВ
16:54

Уотфорд — Манчестер Сити
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
40′
Лерой Сане
51′
Рияд Марез
Уилл Хьюз
Домигош Кина
52′
Натаниэль Чалоба
Жерар Деулофеу
63′
73′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Айзек Саксесс
Андре Грэй
75′
83′
Венсан Компани
Николас Отаменди
Абдулай Дукуре
85′
89′
Габриэл Жезус
Эмерик Лапорт
90′
Эдерсон Сантана
«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд. Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, имея преимущество перед «Ливерпулем» в пять очков. «Уотфорд» расположился на 11-й строчке.
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