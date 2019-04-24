«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»REGNUM вчера в 23:13

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе «Манчестер Сити» голы забили полузащитники Бернарду Силва на 54-й минуте матча и Лерой Зане на 66-й минуте.

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

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