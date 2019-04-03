Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»Газета.Ru 17:14

"Манчестер Сити" переиграл "Кардифф Сити" в мате 33-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кевин Де Брёйне и Лерой Зане.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Кардифф», «Челси» разгромил «Брайтон»

Матч ТВ16:39

Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»

Sports.ru15:18

Голы Де Брёйне и Зане принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Кардиффом»

Чемпионат16:36

«Манчестер Сити» на своем поле взял верх над «Кардифф Сити»

Советский спорт16:35

«МанСити» вновь опередил «Ливерпуль» в АПЛ

LiveSport.ru16:46

Зинченко из-за травмы был заменён на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» - «Кардифф». ВИДЕО

Sport.ru16:28

«Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» одержали победы

Спорт-Экспресс16:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова

Обновлено в 06:14
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Кино

В сети запустили реалити-шоу о просмотре «Игры престолов»

Главный герой заперт в стеклянном кубе в киноцентре «Октябрь». В течение дня он должен смотреть по одному сезону сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

На Украине рассказали, что страна уже «одной ногой» в НАТО

Замминистра обороны Украины Олег Шевчук в интервью Тиждень.ua рассказал, что страна уже "одной ногой" находится в НАТО.
Обновлено в 13:18
Авто

Путин расписался на Mercedes российской сборки

Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей

Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:42
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Театры

На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено в 10:08
Экономика

Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank

Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.
Обновлено в 03:48
Футбол

В суд по делу Кокорина и Мамаева вызовут 45 свидетелей

В суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вызовут 45 свидетелей, рассказал журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 14:05
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца

Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Футбол

Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие

Триполи привел свои войска в состояние повышенной готовности

В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 19:26
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Политика

Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400

Обновлено в 18:15
Армия и оружие

Польский генерал пообещал нанести ядерный удар по РФ в случае агрессии

По словам генерала, США еще во времена СССР имели планы по использованию ядерного оружия для остановки Красной армии на территории Польши, имеются подобные планы и сегодня - на случай внезапной российской агрессии.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

США анонсировали спешный вывод в космос элементов ПРО: из-за России

Директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз заявил, что успехи России и Китая в области вооружений и обороны, в том числе в космической области, должны подтолкнуть Соединенные Штаты к тому, чтобы форсировать создание американской системы ПРО на орбите Земли.
Обновлено в 19:44
Общество

Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей

Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Политика

Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Авто

Группа ГАЗ может потерять права на название «Победа»

Обновлено в 12:01
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Здоровье

Больше трети россиян отказываются посещать врачей

Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Reuters: четыре смертника устроили взрывы в Ракке

Позднее Reuters сообщило, что коалиция СДС заявила, что причиной взрыва в Ракке является неразорвавшаяся мина, оставленная боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), а не атака смертников.
Обновлено в 11:49
Спорт

«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное