Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»Газета.Ru 17:14
"Манчестер Сити" переиграл "Кардифф Сити" в мате 33-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кевин Де Брёйне и Лерой Зане.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
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Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
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В сети запустили реалити-шоу о просмотре «Игры престолов»
Главный герой заперт в стеклянном кубе в киноцентре «Октябрь». В течение дня он должен смотреть по одному сезону сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
На Украине рассказали, что страна уже «одной ногой» в НАТО
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук в интервью Тиждень.ua рассказал, что страна уже "одной ногой" находится в НАТО.
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Авто
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей
Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:42
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
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Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Экономика
Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank
Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.
Обновлено в 03:48
Футбол
В суд по делу Кокорина и Мамаева вызовут 45 свидетелей
В суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вызовут 45 свидетелей, рассказал журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 14:05
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца
Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Футбол
Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Триполи привел свои войска в состояние повышенной готовности
В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 19:26
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Политика
Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Польский генерал пообещал нанести ядерный удар по РФ в случае агрессии
По словам генерала, США еще во времена СССР имели планы по использованию ядерного оружия для остановки Красной армии на территории Польши, имеются подобные планы и сегодня - на случай внезапной российской агрессии.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
США анонсировали спешный вывод в космос элементов ПРО: из-за России
Директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз заявил, что успехи России и Китая в области вооружений и обороны, в том числе в космической области, должны подтолкнуть Соединенные Штаты к тому, чтобы форсировать создание американской системы ПРО на орбите Земли.
Обновлено в 19:44
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
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Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Авто
Группа ГАЗ может потерять права на название «Победа»
Обновлено в 12:01
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Здоровье
Больше трети россиян отказываются посещать врачей
Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Reuters: четыре смертника устроили взрывы в Ракке
Позднее Reuters сообщило, что коалиция СДС заявила, что причиной взрыва в Ракке является неразорвавшаяся мина, оставленная боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), а не атака смертников.
Обновлено в 11:49
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30