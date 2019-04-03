Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»Газета.Ru 17:14
"Манчестер Сити" одержал восьмую победу кряду в Английской премьер-лиге (АПЛ). "Манчестер Сити" набрал 80 очков и вернулся на первое место в чемпионате Англии. "Кардифф Сити" (28) располагается на 18-й строчке.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд провести обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций и контрмер России после произошедшего ранее уничтожения 72 тонн эстонской кильки на территории РФ.
Обновлено в 22:09
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Политика
В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуаидо
Над провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы лидером оппозиции Хуаном Гуаидо начинается уголовный процесс, заявил в эфире телевидения глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.
Обновлено в 21:28
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Политика
Названы возможные преемники Зюганова в КПРФ
Возможным преемником назвали Юрия Афонина, являющегося зампредседателя ЦК КПРФ с 2017 года.
Обновлено в 02:11
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено в 13:03
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского огласил ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, сообщают журналисты РИА Новости.
Обновлено в 06:42
Общество
За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч
Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Intel выпустила серверный процессор Xeon Platinum 9282 на 56 ядер
Эксперты отмечают второе поколение процессоров Xeon Cascade Lake-AP, из которых особой популярностью пользуется 56-ядерный чипсет Xeon Platinum 9282.
Обновлено в 07:37
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.
Обновлено в 08:12
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено вчера в 19:52
Здоровье
Глава Роспотребнадзора России прибыла в Дагестан
В Махачкале Глава Дагестана Владимир Васильев проведет совещание с участием главного государственного санитарного врача России, где обсудят вспышку заболеваемости острой кишечной инфекцией в Хасавюрте.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Евгения Брик: «У нас с Валерой не было свадьбы»
Как призналась Брик, пышной свадьбы у них не случилось.
Обновлено в 22:00
Общество
Новое образование в Южно-Сахалинске: каждый ребенок должен найти свою успешность
Впервые прогуливаясь по неизвестному городу России и проходя мимо общеобразовательной школы, вы практически всегда поймете, что именно в этом здании дети делят дроби, находят в предложениях подлежащее и сказуемое и рассказывают наизусть стихи Ахматовой и Блока.
Обновлено в 22:58
Космос
В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено вчера в 05:50
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Обновлено в 21:28
Происшествия
Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии
Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
Обновлено в 23:11
Общество
Священник лечил прихожан от гомосексуализма и оказался под следствием
Испанский епископ оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма», которые посещали в том числе несовершеннолетние.
Обновлено в 19:48
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВС Украины с позывным «Ведьма»
В Донбассе убита пулеметчица Яна Червоная, воевавшая в составе батальона «Донбасс-Украина» с сентября 2016 года.
Обновлено вчера в 17:59