Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»Газета.Ru 17:14

"Манчестер Сити" одержал восьмую победу кряду в Английской премьер-лиге (АПЛ). "Манчестер Сити" набрал 80 очков и вернулся на первое место в чемпионате Англии. "Кардифф Сити" (28) располагается на 18-й строчке.
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«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»

Газета.Ru17:14

«Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Кардифф», «Челси» разгромил «Брайтон»

Матч ТВ16:39

Гвардиола после 2:0 с «Кардиффом»: «Нужно забивать больше»

Sports.ru21:30

Голы Де Брёйне и Зане принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Кардиффом»

Чемпионат16:36

«Манчестер Сити» на своем поле взял верх над «Кардифф Сити»

Советский спорт16:35

«Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» одержали победы

Спорт-Экспресс16:37

Зинченко из-за травмы был заменён на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» - «Кардифф». ВИДЕО

Sport.ru16:28
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В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
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Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского огласил ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, сообщают журналисты РИА Новости.
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Общество

За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч

Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено в 05:08
Гаджеты

Intel выпустила серверный процессор Xeon Platinum 9282 на 56 ядер

Эксперты отмечают второе поколение процессоров Xeon Cascade Lake-AP, из которых особой популярностью пользуется 56-ядерный чипсет Xeon Platinum 9282.
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Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.
Обновлено в 08:12
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Глава Роспотребнадзора России прибыла в Дагестан

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В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
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Евгения Брик: «У нас с Валерой не было свадьбы»

Как призналась Брик, пышной свадьбы у них не случилось.
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Новое образование в Южно-Сахалинске: каждый ребенок должен найти свою успешность

Впервые прогуливаясь по неизвестному городу России и проходя мимо общеобразовательной школы, вы практически всегда поймете, что именно в этом здании дети делят дроби, находят в предложениях подлежащее и сказуемое и рассказывают наизусть стихи Ахматовой и Блока.
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Космос

В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
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Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер

Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
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Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице

Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
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С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
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Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

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Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии

Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
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Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
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Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа

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В Донбассе убита пулеметчица ВС Украины с позывным «Ведьма»

В Донбассе убита пулеметчица Яна Червоная, воевавшая в составе батальона «Донбасс-Украина» с сентября 2016 года.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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