Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» в чемпионате АнглииРИА Новости 16:44

Эвертон — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
45′+2′
Эмерик Лапорт
59′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Андре Гомеш
Гильфи Сигурдссон
63′
73′
Фернандиньо
Бернард Анисио
Ришарлисон
73′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
80′
80′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Курт Зума
82′
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
90′+7′
Габриэл Жезус
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Эвертон" в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча, состоявшаяся в среду в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Аймерик Лапорт (45-я минута) и Гарбриэл Жезус (90+7).
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