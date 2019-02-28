Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» благодаря голу Агуэро с пенальтиКрасная весна 17:03

Манчестер Сити — Вест Хэм
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
41′
Райан Фредерикс
46′
Самир Насри
Мануэль Лансини
Рияд Марез
Рахим Стерлинг
55′
Лерой Сане
Бернарду Силва
57′
Серхио Агуэро
59′
63′
Бен Джонсон
Пабло Сабалета
76′
Фелипе Андерсон
Грэйди Диангана
Серхио Агуэро
Фил Фоден
85′
87′
Мичейл Антонио
«Манчестер Сити» на своем поле выиграл у «Вест Хэма» 27 февраля в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент ИА Красная Весна. «Манчестер Сити» смог открыть счет лишь на 60-й минуте.
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