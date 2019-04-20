Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и возглавил АПЛVprognoze.ru 12:00

Манчестер Сити — Тоттенхэм
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Фил Фоден
5′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
38′
61′
Эрик Дайер
Виктор Ваньяма
Серхио Агуэро
Лерой Сане
66′
69′
Деле Алли
Дэнни Роуз
78′
Тоби Алдервейрелд
Фернандо Льоренте
Фил Фоден
Давид Сильва
85′
86′
Виктор Ваньяма
Рахим Стерлинг
90′+3′
90′+3′
Ян Вертонген
«Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом» в поединке чемпионата Англии. Встреча 34-го тура состоялась на стадионе «Этихад» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 5-й минуте, автором которого стал Фил Фоден.
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