Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛСоветский спорт 09:25
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Фил Фоден
|5′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
|38′
|61′
Эрик Дайер
Виктор Ваньяма
Серхио Агуэро
Лерой Сане
|66′
|69′
Деле Алли
Дэнни Роуз
|78′
Тоби Алдервейрелд
Фернандо Льоренте
Фил Фоден
Давид Сильва
|85′
|86′
Виктор Ваньяма
Рахим Стерлинг
|90′+3′
|90′+3′
Ян Вертонген
|63%
|Владение мячом
|37%
|88%
|Процент точных передач
|74%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|9
|11
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
35
Зинченко
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
21
Сильва
20
Силва
19
Сане
7
Стерлинг
22
Гассанига
6
Санчес
18
Льоренте
5
Вертонген
21
Фойт
3
Роуз
23
Эриксен
12
Ваньяма
33
Дэвис
7
Сон Хын Мин
27
Моура
Тоттенхэм
Расстановка 3‑5‑2
Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм". Сегодня победу команде Хосепа Гвардиолы принес точный удар Филипа Фодена уже на 5-й минуте.
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