«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛСоветский спорт 09:25

Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм". Сегодня победу команде Хосепа Гвардиолы принес точный удар Филипа Фодена уже на 5-й минуте.

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