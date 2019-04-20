Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛСоветский спорт 09:25

Манчестер Сити — Тоттенхэм
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Фил Фоден
5′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
38′
61′
Эрик Дайер
Виктор Ваньяма
Серхио Агуэро
Лерой Сане
66′
69′
Деле Алли
Дэнни Роуз
78′
Тоби Алдервейрелд
Фернандо Льоренте
Фил Фоден
Давид Сильва
85′
86′
Виктор Ваньяма
Рахим Стерлинг
90′+3′
90′+3′
Ян Вертонген
Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм". Сегодня победу команде Хосепа Гвардиолы принес точный удар Филипа Фодена уже на 5-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» одолел «Тоттенхэм» и вернул себе лидерство в АПЛ

Газета.Ru09:41

Гол Фодена помог «Манчестер Сити» обыграть «Тоттенхэм» после вылета из ЛЧ

Матч ТВ09:25

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ

Советский спорт09:25

Гвардьола держит чемпионский темп. «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм»

Спорт-Экспресс10:00

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дебютному голу Фодена в АПЛ

Чемпионат09:23

Футбол, АПЛ, Манчестер Сити - Тоттенхэм, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru06:25

«Ман Сити» победил «Тоттенхэм» (1:0) и опять опережает «Ливерпуль» на очко в таблице

Sports.ru06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Порядка 9 тыс. человек приняли участие в протестах в Париже

Обновлено в 10:38
Футбол

Краснодар — Зенит 1:1 (2-й тайм)

В субботу, 20 апреля, в матче «Зенита» против «Краснодара» 24-го тура Российской Премьер-лиги Артем Дзюба наконец забил мяч в ворота соперников за сине-бело-голубых и открыл счет.
Обновлено в 15:13
Футбол

Гвардиола: сегодня «Манчестер Сити» мог проиграть Премьер-лигу

Обновлено в 10:37
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Экономика

Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий

Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
Обновлено в 11:05
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Космос

На МКС испытывают робота пришельцев – эксперт

«Гуманоидного вида чудище», попавшее на фото с МКС, всполошило российское сообщество уфологов, которые утверждают, что на станции тестируют технологии пришельцев – подальше от глаз.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено в 13:18
Транспорт

Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля побывал на Параде трамваев.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Футбол

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Обновлено в 13:55
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Единоборства

Роксана Модаффери победила Антонину Шевченко решением судей

Несколько минут назад в Санкт-Петербурге окончился бой Антонины Шевченко и Роксаны Модаффери.
Обновлено в 14:16
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Транспорт

Движение в Батюнинском проезде ограничат с 25 апреля

Движение в Батюнинском проезде ограничат с 25 апреля по 30 июня. Ограничения связаны с инженерными работами.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном

Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой

Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол

Определились номинанты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку сезона в Англии.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Phil Foden
Британский футболист
Английский футболист, центральный полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборной Англии до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное