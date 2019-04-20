«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛRT на русском 09:28

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

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