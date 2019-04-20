Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛRT на русском 09:28

Манчестер Сити — Тоттенхэм
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Фил Фоден
5′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
38′
61′
Эрик Дайер
Виктор Ваньяма
Серхио Агуэро
Лерой Сане
66′
69′
Деле Алли
Дэнни Роуз
78′
Тоби Алдервейрелд
Фернандо Льоренте
Фил Фоден
Давид Сильва
85′
86′
Виктор Ваньяма
Рахим Стерлинг
90′+3′
90′+3′
Ян Вертонген
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
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