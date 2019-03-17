Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка АнглииСпорт-Экспресс вчера в 15:30

Суонси — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Кубок Англии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Либерти»
Мэтт Граймз
20′
Берсант Целина
29′
46′
Эмерик Лапорт
57′
Фабиан Делф
Александр Зинченко
57′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Натан Дайер
Йоэль Асоро
61′
64′
Рияд Марез
Серхио Агуэро
69′
Бернарду Силва
Джордж Байерс
Деклан Джон
73′
78′
Кристоффер Нордфельдт
Джей Фултон
Киэн Харрис
86′
88′
Серхио Агуэро
"Манчестер Сити" выиграл у "Суонси" (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Англии. По ходу матча лидеры премьер-лиги уступали со счетом 0:2. У победителей забивали Бернарду Силва и Серхио Агуэро.
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