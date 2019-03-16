Футбол
Агуэро забил победный гол «Манчестер Сити» в Кубке Англии из офсайдаЧемпионат вчера в 16:13
Кубок Англии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Либерти»
Мэтт Граймз
|20′
Берсант Целина
|29′
|46′
Эмерик Лапорт
|57′
Фабиан Делф
Александр Зинченко
|57′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Натан Дайер
Йоэль Асоро
|61′
|64′
Рияд Марез
Серхио Агуэро
|69′
Бернарду Силва
Джордж Байерс
Деклан Джон
|73′
|78′
Кристоффер Нордфельдт
Джей Фултон
Киэн Харрис
|86′
|88′
Серхио Агуэро
|31%
|Владение мячом
|69%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|9
|5
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|5
|1
|Угловые
|13
|7
|Фолы
|6
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Суонси
Расстановка 4‑3‑3
1
Нордфельдт
23
Робертс
5
ван дер Хорн
21
Граймз
17
Картер-Викерс
50
Харрис
24
Джон
10
Целина
16
Асоро
15
Рутледж
20
Джеймс
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
35
Зинченко
20
Силва
8
Гюндоган
21
Сильва
10
Агуэро
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Сити» вышел полуфинал Кубка Англии, одержав победу в матче с «Суонси». Встреча, проходившая на стадионе «Либерти», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Победный мяч на 88-й минуте забил форвард Серхио Агуэро.
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