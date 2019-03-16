Агуэро забил победный гол «Манчестер Сити» в Кубке Англии из офсайдаЧемпионат вчера в 16:13

«Манчестер Сити» вышел полуфинал Кубка Англии, одержав победу в матче с «Суонси». Встреча, проходившая на стадионе «Либерти», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Победный мяч на 88-й минуте забил форвард Серхио Агуэро.

Агуэро забил победный гол «Манчестер Сити» в Кубке Англии из офсайда

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