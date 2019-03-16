Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка АнглииРИА Новости 15:37

Суонси — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Кубок Англии, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Либерти»
Мэтт Граймз
20′
Берсант Целина
29′
46′
Эмерик Лапорт
57′
Фабиан Делф
Александр Зинченко
57′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Натан Дайер
Йоэль Асоро
61′
64′
Рияд Марез
Серхио Агуэро
69′
Бернарду Силва
Джордж Байерс
Деклан Джон
73′
78′
Кристоффер Нордфельдт
Джей Фултон
Киэн Харрис
86′
88′
Серхио Агуэро
Футболисты "Манчестер Сити" одержали волевую победу над "Суонси" в матче 1/4 финала Кубка Англии и вышли в полуфинал турнира.
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