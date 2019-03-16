«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка АнглииРИА Новости 15:37

Футболисты "Манчестер Сити" одержали волевую победу над "Суонси" в матче 1/4 финала Кубка Англии и вышли в полуфинал турнира.

«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии

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