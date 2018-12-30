Итоговый счёт - 1:3. "Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" и вернулся на второе место в таблице.

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место

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