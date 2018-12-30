Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место
«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе местоЕвро-футбол.ру11:08
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
|10′
Давид Сильва
|32′
Серхио Агуэро
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|37′
|45′
Джеймс Уорд-Проуз
|45′+3′
Серхио Агуэро
Марио Лемина
Натан Редмонд
|46′
Чарли Остин
|58′
Ориоль Ромеу
Ян Валери
|59′
Чарли Остин
Шейн Лонг
|68′
|72′
Венсан Компани
Ян Беднарек
|73′
|73′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|78′
Данило Луис
|83′
Рияд Марез
Лерой Сане
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|85′
|86′
Фернандиньо
Кайл Уокер
|25%
|Владение мячом
|75%
|66%
|Процент точных передач
|89%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|8
|13
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 4‑3‑3
1
Маккарти
66
Ramsay
5
Стивенс
35
Беднарек
33
Таргетт
23
Хейбьерг
43
Валери
22
Редмонд
16
Уорд-Проуз
7
Лонг
11
Эльюнусси
31
Сантана
3
Данило
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
20
Силва
2
Уокер
21
Сильва
19
Сане
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Итоговый счёт - 1:3. "Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" и вернулся на второе место в таблице.
Евро-футбол.ру11:08
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