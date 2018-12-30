Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место
Евро-футбол.ру
11:08

Саутгемптон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Давид Сильва
32′
Серхио Агуэро
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
37′
45′
Джеймс Уорд-Проуз
45′+3′
Серхио Агуэро
Марио Лемина
Натан Редмонд
46′
Чарли Остин
58′
Ориоль Ромеу
Ян Валери
59′
Чарли Остин
Шейн Лонг
68′
72′
Венсан Компани
Ян Беднарек
73′
73′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Данило Луис
83′
Рияд Марез
Лерой Сане
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
85′
86′
Фернандиньо
Кайл Уокер
Итоговый счёт - 1:3. "Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" и вернулся на второе место в таблице.
Евро-футбол.ру11:08

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