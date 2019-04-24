«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дербиLenta.ru 16:56

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Трансляция велась на телеканале «Матч ТВ». Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и закончилась со счетом 0:2.

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Армия и оружие ВСУ устроили массированный обстрел Донецка из-за российских паспортов Как напоминает "Свободная пресса", ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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