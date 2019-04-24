Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дербиLenta.ru 16:56

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Трансляция велась на телеканале «Матч ТВ». Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и закончилась со счетом 0:2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» и вернул лидерство в АПЛ

Газета.Ru16:54

Клопп: «Манчестер Сити» не испытает проблем в дерби с «Манчестер Юнайтед»

REGNUM22 апреля в 06:38

«МанСити», «Зенит», Роналду, «Ювентус», ЦСКА – в обзоре дня

Чемпионат18:00

«Манчестер Сити» обогнал «Ливерпуль», победив на «Олд Траффорд»

Soccer.ru16:55

«Манчестер Сити» побил рекорд по голам за сезон среди английских клубов

Матч ТВ17:30

«МЮ» проиграл 7 из 9 последних матчей. В трех последних встречах – 0:9

Sports.ru16:54

«Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ

Советский спорт16:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Экономика

Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX

Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.
Обновлено в 12:19
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Общежитие строителей сгорело на Сахалине

Обновлено в 19:02
Политика

Чешское радио извинилось за заголовок в статье о Зеленском

Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес

Бывшая жена Михаила Ефремова спустя 30 лет получила надежду на встречу с сыном, которого оставила в роддоме

Обновлено в 11:39
Политика

Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье

Обновлено в 18:28
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Политика

Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе

Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество

Семья Юрия Романова: обвинение и продление нахождения под стражей неправомерны

10 апреля экс-главе города Свободного Юрию Романову в очередной раз продлили срок нахождения под стражей. Это сделали уже в четвертый раз.
Обновлено в 18:00
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике

В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Путешествия

Чартеры в Египет могут возобновить в октябре

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено в 10:17
Религия

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Наука

Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков

Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено в 09:41
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Кино

Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»

Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Политика

Сенат Флориды разрешил школьным учителям вооружаться

Сенат законодательного собрания американского штата Флорида одобрил законопроект, разрешающий школьным учителям носить оружие в здании школы, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:42
Происшествия

Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы

На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено в 18:18
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Общество

Суд оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей.
Обновлено в 11:49
Гаджеты

Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 12:26
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное