«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дербиLenta.ru 16:56

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Трансляция велась на телеканале «Матч ТВ». Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и закончилась со счетом 0:2.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Происшествия Ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценили в 1 млрд рублей Общий ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае достиг 1 млрд рублей.

Авто Renault представил новый электрический фургон Kangoo Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).

Общество Как «дерзкий» подрядчик займется знаками и разметкой в Барнауле под присмотром влиятельного конкурента В 2019 году вокруг тендера на установку дорожных знаков и нанесение разметки в Барнауле была жесткая борьба.

Общество В Росреестре рассказали, какие теплицы обложат налогом Переносные теплицы площадью менее 50 квадратных метров не будут облагаться налогом, сообщили НСН в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

Политика Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.

Происшествия В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Экономика Министр транспорта САР сообщил о контракте с российской компанией по развитию порта Тартус Власти Сирии заключили с российской частной компанией "Стройтрансгаз" инвестиционный контракт сроком на 49 лет по управлению портом Тартус на Средиземном море, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд в интервью газете al-Watan.

Энергетика Польша приостановила транзит российской нефти Белорусское предприятие "Гомельтранснефть Дружба" уведомило российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению, что было вызвано решением Польши остановить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба".

Шоу-бизнес Анжелика Варум смирилась с изменами Леонида Агутина Звездная семейная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум со стороны всегда выглядит практически идеальной, крепкой и просто образцовой.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Политика Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.

Политика Зеленский подтолкнул Россию к важнейшему решению по Донбассу Президент Владимир Путин в среду издал указ, упростивший порядок получения гражданства России для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Религия Страстной Четверг: Бог моет ноги людям Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.

Политика США назвали провокацией указ РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Общество В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.

Политика Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству Исчезновение человечества в результате экологической катастрофы является гораздо более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие, считает генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, бывший в 1996-2000 годах директором Службы внешней разведки России.

Общество Борис Эйфман рад, что на месте судебного квартала появится новый парк Эйфман назвал оптимальным решение по строительству парка. Он также был рад тому, что в новый проект включен его Дворец Танца.

Политика Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности другим странам Президент России Владимир Путин в интервью изданию «Жэньминь Жибао» отметил, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим странам.

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.