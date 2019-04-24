Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дербиLenta.ru 16:56

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Трансляция велась на телеканале «Матч ТВ». Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и закончилась со счетом 0:2.
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