Футбол

«Манчестер Сити» побил рекорд клубов АПЛ по голам за сезонSport.ru вчера в 17:59

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Отдельно стоит отметить, что в матче с "Манчестер Юнайтед" "горожане" побили рекорд клубов АПЛ. После сегодняшней игры в активе команды Гвардиолы 157 голов, забитых в этом сезоне во всех турнирах. Данный результат является рекордом для английских клубов высшего эшелона, - утверждает Gracenote Live.
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