«Манчестер Сити» побил рекорд клубов АПЛ по голам за сезонSport.ru вчера в 17:59

Отдельно стоит отметить, что в матче с "Манчестер Юнайтед" "горожане" побили рекорд клубов АПЛ. После сегодняшней игры в активе команды Гвардиолы 157 голов, забитых в этом сезоне во всех турнирах. Данный результат является рекордом для английских клубов высшего эшелона, - утверждает Gracenote Live.

«Манчестер Сити» побил рекорд клубов АПЛ по голам за сезон

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