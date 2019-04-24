Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вновь возглавил АПЛVprognoze.ru вчера в 17:52

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии. Поединок перенесенного 31-го тура проходил на «Олд Траффорд» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первая половина встречи прошла без забитых мячей.
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