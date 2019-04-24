«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вновь возглавил АПЛVprognoze.ru вчера в 17:52

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии. Поединок перенесенного 31-го тура проходил на «Олд Траффорд» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первая половина встречи прошла без забитых мячей.

Политика Получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР упростили Президент России Владимир Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Происшествия Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".

Общество В Узбекистане запретили георгиевские ленточки В Узбекистане запретили георгиевские ленточки Правительство начинает борьбу с символом победы.

Происшествия Бастрыкин возбудил дело против казанской судьи Фирсовой В Москве председатель Следкома России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Фирсовой .

Политика Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.

Общество Опубликован длинный список премии «Большая книга» Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.

Происшествия Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Политика Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Экономика Deutsche Bank и Commerzbank не сошлись характерами Банки сообщили о провале переговоров об объединении Переговоры о слиянии Deutsche Bank и Commerzbank, начавшиеся в марте, завершились ничем: сегодня банки заявили о прекращении переговоров.

Шоу-бизнес Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.

Политика Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.

Авто Рассекречен интерьер нового пикапа Changan Kaicene F70 Габариты грузовика от Changan уже рассекречены: длина 5330 мм, колесная база 3180 мм, грузовая платформа составляет 1600х1595х500 мм.

Шоу-бизнес Максим Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале» Лариса Гузеева отправится к знатокам, Елена Малышева перейдет к завидным женихам. Ну, и наконец, Якубовича мы бы направили к Герману Шаичу.

Политика Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреля Качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля.

Политика Порошенко признался, что не знал украинского языка Порошенко выразил благодарность русскоязычному населению Украины за понимание и признался, что не знал украинского языка до определенного времени.

Армия и оружие Коалиция США признала вину в гибели почти 1,3 тысячи человек в Сирии Возглавляемая США коалиция признала ответственность за гибель почти 1,3 тыс. мирных жителей в сирийской Ракке во время операции по освобождению города от «Исламского государства»1 в 2017 году.

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Космос Полярное сияние угрожает нашим космическим спутникам Специалисты из университета штата Нью-Гэмпшир (США) выяснили, что полярное сияние представляет угрозу для искусственных спутников, которые летают на низкой орбите.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.