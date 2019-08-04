Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок АнглииRT на русском 13:29

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее «Ливерпуля». Основное время встречи закончилось вничью. «Горожан» вывел вперёд Рахим Стерлинг, но подопечные Юргена Клоппа отыгрались благодаря голу вышедшего на замену Жоэля Матипа.
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