«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее «Ливерпуля». Основное время встречи закончилось вничью. «Горожан» вывел вперёд Рахим Стерлинг, но подопечные Юргена Клоппа отыгрались благодаря голу вышедшего на замену Жоэля Матипа.

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