Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»Soccer.ru вчера в 16:51
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
|22′
|35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
|44′
Фил Фоден
Лерой Сане
|56′
Венсан Компани
|70′
|75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
|80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
|85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|86′
Габриэл Жезус
|89′
|90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
|90′+1′
|57%
|Владение мячом
|43%
|86%
|Процент точных передач
|79%
|11
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|12
|12
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
19
Сане
8
Гюндоган
5
Стоунз
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
3
Чилуэлл
19
Барнс
25
Ндиди
38
Чоудури
7
Грэй
9
Варди
8
Ихеаначо
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Сити» вышел на первое место и опережает «Ливерпуль» на одно очко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Сити» победил «Лестер» (1:0) и вновь возглавил АПЛ. Остался последний тур
Sports.ruвчера в 16:51
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и вернулся на первое место в таблице АПЛ
Советский спортвчера в 16:58
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
Депутата Ионина вызвали к следователю после стрельбы из автомата
Депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина допросят по делу о стрельбе во дворе жилого дома в Камышлове.
Обновлено в 06:50
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Врачи рассказали, чем страшна одышка
Более 70% в России получают диагноз уже на 3 или 4 стадии заболевания, когда они фактически прикованы к инвалидному креслу или постели и не способны выполнять даже простые бытовые дела без одышки, слабости, боли в грудной клетке и головокружения.
Обновлено в 05:40
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский назвал приоритеты своей политики
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал главные приоритеты своей политики.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Политика
В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Политика
Савченко заявила о слежке за ней
Обновлено в 07:50
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Общество
Парад Победы в Москве могут сократить из-за плохой погоды
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды на 9 мая, что может отразиться на продолжительности парада ко Дню Победы.
Обновлено в 05:19
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Политика
В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео в Сочи
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может пройти встреча президента России Владимира Путина и главы Госдепа.
Обновлено в 06:55
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Происшествия
Суд на месяц продлил арест Шестуна
Басманный суд Москвы продлил до 13 июня срок ареста экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:40
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Финансы
МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран
Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Политика
Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос
Действующий президент Украины Петр Порошенко во вторник не явился в ГПУ на допрос по делу о расстрелах на Майдане из-за неотложных государственных дел, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 06:35
Наука
В США пылесос научили кричать, ругаться и жаловаться на жизнь
Обновлено в 03:18
Общество
В Чечне появилось такси только для женщин
В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Авто
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
На портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями нового вседорожника Lada.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Экономика
Промсвязьбанк взыскал 2,1 млрд рублей с компании Минца
Сегодня, 7 мая 2019 года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО «Промсвязьбанк» и взыскал 2,132 млрд рублей с компании O1 Group Finance и кипрской O1 Group Limited, входящих в O1 Group Бориса Минца.
Обновлено в 06:59
Космос
Космический аппарат Gaia, изучая звезды, обнаружил три астероида
Gaia обнаружила три астероида, и наземный телескоп подтвердил находку. Три астероида имеют необычные траектории в космосе.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
Три дня до Дня Победы: в ДНР активно готовятся к параду
Обновлено вчера в 06:47