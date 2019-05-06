Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»Soccer.ru вчера в 16:51

Манчестер Сити — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
22′
35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
44′
Фил Фоден
Лерой Сане
56′
Венсан Компани
70′
75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
86′
Габриэл Жезус
89′
90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
90′+1′
«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Сити» вышел на первое место и опережает «Ливерпуль» на одно очко.
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