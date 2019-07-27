Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Иокогама Маринос»Матч ТВ 08:35
«Манчестер Сити» нанес поражение «Иокогама Маринос» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей отличились Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг и Феликс Нмеча.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Происшествия
МВД назвало число участников несогласованной акции в Москве
В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре российской столицы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе около 700 сотрудников СМИ и блогеров.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Недвижимость
Особенности ЖКХ в Израиле
Ограниченность природных ресурсов и возрастающие объемы строительства создали в Израиле необычную систему ЖКХ, которая совмещает последние достижения техники и автономность.
Обновлено в 05:48
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Кино
Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»
Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Футбол
«Вулверхэмптон» арендовал у «Реала» защитника Вальехо
Обновлено в 09:17
Политика
Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
Обновлено в 07:56
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Транспорт
Петербуржцы встали в девятикилометровой пробке на Приморском шоссе
Петербургских водителей предупреждают о девятикилометровом автомобильном заторе, который затрудняет движение по Приморскому шоссе.
Обновлено в 07:38
Футбол
«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 09:07
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Медики оценили состояние Чуриковой как тяжелое
Обновлено в 03:11
Интернет
Голосовой помощник от Яндекса научился принимать показания счетчиков
Пресс-служба ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» сообщает, что автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса» начал свою работу.
Обновлено в 07:20
Транспорт
Тоннели Большого кольца метро Москвы пророют в 2021 году
Все тоннели для Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве будут прорыты в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительствастолицы.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро
По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Религия
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Кино
«Однажды в Педовуде»: художник изменил рекламные щиты с фильмом Тарантино
Американский уличный художник Sabo изменил рекламные баннеры с фильмом Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 09:45
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Дани Алвес в инстаграме: «Ищу работу»
Обновлено в 09:00