Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и возглавил таблицу АПЛProstoProSport вчера в 10:33

Фулхэм — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Крэйвен Коттедж»
5′
Бернарду Силва
27′
Серхио Агуэро
57′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Флойд Айите
Неескенс Кебано
64′
Сайрус Кристи
67′
Том Кэрни
Андре Шюррле
70′
75′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
Максим Ле Маршан
80′
Райан Бабел
Кевин Макдоналд
88′
88′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
Футболисты «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы нанесли поражение «Фулхэму» в 32-м туре АПЛ (2:0). В составе «горожан» отличились полузащитник Бернарду Силва, а также нападающий Серхио Агуэро.
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