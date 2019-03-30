Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и возглавил таблицу АПЛProstoProSport вчера в 10:33
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Крэйвен Коттедж»
|5′
Бернарду Силва
|27′
Серхио Агуэро
|57′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Флойд Айите
Неескенс Кебано
|64′
Сайрус Кристи
|67′
Том Кэрни
Андре Шюррле
|70′
|75′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
Максим Ле Маршан
|80′
Райан Бабел
Кевин Макдоналд
|88′
|88′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
|35%
|Владение мячом
|65%
|79%
|Процент точных передач
|91%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|–
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|–
|4
|Офсайды
|1
|–
|Угловые
|11
|12
|Отборы
|7
|4
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Фулхэм
Расстановка 4‑3‑3
25
Рико
22
Кристи
21
Фосу-Менса
20
Ле Маршан
23
Брайен
5
Чемберс
29
Замбо-Ангисса
14
Шюррле
7
Кебано
6
Макдоналд
3
Сессеньон
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
35
Зинченко
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
21
Сильва
20
Силва
33
Жезус
26
Марез
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы нанесли поражение «Фулхэму» в 32-м туре АПЛ (2:0). В составе «горожан» отличились полузащитник Бернарду Силва, а также нападающий Серхио Агуэро.
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«Фулхэм» — «Манчестер Сити» — 0:2. Видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии
Sport24.ruвчера в 20:21
Голы Силвы и Агуэро принесли победу «Манчестер Сити» в матче с «Фулхэмом»
Советский спортвчера в 10:22
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
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