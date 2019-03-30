«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и поднялся на первое место в АПЛRT на русском 10:23

«Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков и опередив «Ливерпуль», которому ещё предстоит провести свой матч 32-го тура. «Фулхэм» с 17 очками остался на предпоследнем, 19-м месте.

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

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