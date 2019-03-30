Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и поднялся на первое место в АПЛRT на русском 10:23

Фулхэм — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
5′
Бернарду Силва
27′
Серхио Агуэро
57′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Флойд Айите
Неескенс Кебано
64′
Сайрус Кристи
67′
Том Кэрни
Андре Шюррле
70′
75′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
Максим Ле Маршан
80′
Райан Бабел
Кевин Макдоналд
88′
88′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
«Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков и опередив «Ливерпуль», которому ещё предстоит провести свой матч 32-го тура. «Фулхэм» с 17 очками остался на предпоследнем, 19-м месте.
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