Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и догнал «Ливерпуль»Soccer.ru вчера в 16:41

Эвертон — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
45′+2′
Эмерик Лапорт
59′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Андре Гомеш
Гильфи Сигурдссон
63′
73′
Фернандиньо
Бернард Анисио
Ришарлисон
73′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
80′
80′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Курт Зума
82′
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
90′+7′
Габриэл Жезус
В матче 27-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Эвертон". Таким образом, "горожане" перемещаются на первую строчку в таблице АПЛ, однако у идущего рядом с ним "Ливерпуля" есть еще матч в запасе. "Эвертон" остается на девятой позиции (33 очка).
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