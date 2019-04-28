«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря голу АгуэроЧемпионат 10:58

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни, которому ассистировали Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. Единственный гол был забит на 63-й минуте.

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