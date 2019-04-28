Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря голу АгуэроЧемпионат 10:58

Бернли — Манчестер Сити
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
63′
Серхио Агуэро
64′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Крис Вуд
Матей Выдра
72′
Джеффри Хендрик
Йоханн Берг Гудмундссон
76′
83′
Серхио Агуэро
Джон Стоунз
Мэттью Лоутон
87′
90′+2′
Рахим Стерлинг
Николас Отаменди
90′+5′
Илкай Гюндоган
В матче 36-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни, которому ассистировали Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. Единственный гол был забит на 63-й минуте.
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