Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка АнглииМатч ТВ 14:29
«Манчестер Сити» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Брайтон» в полуфинальном матче Кубка Англии. Победу горожанам принес гол бразильского нападающего Габриэля Жезуса на 4-й минуте встречи. Отметим, что «Сити» вышел в финал Кубка Англии в 11-й раз.
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