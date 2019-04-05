Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка АнглииМатч ТВ 14:29

«Манчестер Сити» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Брайтон» в полуфинальном матче Кубка Англии. Победу горожанам принес гол бразильского нападающего Габриэля Жезуса на 4-й минуте встречи. Отметим, что «Сити» вышел в финал Кубка Англии в 11-й раз.
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«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

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«Манчестер Сити» – «Брайтон»: кто пройдет в финал?

Все про Спорт рувчера в 09:53
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