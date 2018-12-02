Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ
РИА Новости
12:09

"Манчестер Сити" выиграл шестой матч подряд в чемпионате Англии по футболу, одержав победу над "Борнмутом".
РИА Новости12:09

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Полузащитник «Манчестер Сити» установил необычный рекорд АПЛ

Газета.Ru16:12

400 побед Гвардьолы, десятый гол Криштиану Роналду. Еврообзор

Спорт-Экспресс15:20

«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в Премьер-лиге, обыграв «Борнмут»

Чемпионат11:57

«Манчестер Сити» одержал 6-ю победу кряду в АПЛ, «Лестер» обыграл «Уотфорд»

Матч ТВ11:56

«Манчестер Сити» одержал 6-ю победу кряду в АПЛ, «Лестер» обыграл «Уотфорд»

Sportbox.RU11:56

«Ман Сити» одержал 6-ю победу подряд и сохранил лидерство в АПЛ

Sports.ru12:15

АПЛ. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Борнмутом» и другие матчи 14-го тура

Sport.ruвчера в 05:43
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Футбол

Футболисты «Реала» победили «Валенсию» в матче чемпионата Испании

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"Монако" потерпел поражение в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:36
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Матч чемпионата России по футболу перенесли из-за погодных условий

Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен из-за погодных условий, сообщает пресс-служба самарской команды.
Обновлено в 15:06
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«Сампдория» разгромила «Болонью» в матче Серии А

«Сампдория» одержала победу в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Обновлено в 16:51
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«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью

Футбольный клуб «Енисей» (Красноярск) в домашнем матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 14:04
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Беленов догнал Акинфеева по числу отраженных пенальти

Голкипер «Уфы» Александр Беленов догнал вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева по числу отраженных пенальти в чемпионате России.
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В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «Шальке». Встреча завершилась со счетом 1:1.
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«Хетафе» разгромил «Эспаньол» в 14-м туре примеры

В матче 14-го тура чемпионата Испании Хетафе на своем поле разгромил Эспаньол 3:0.
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Игроки «Ювентуса» почтили память Астори перед матчем с «Фиорентиной»

Футболисты "Ювентуса" почтили память бывшего защитника "Фиорентины" Давиде Астори перед матчем 14-го тура чемпионата Италии.
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Мбаппе стал жертвой розыгрыша Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар подшутил над партнером по команде и коллегой по амплуа Килианом Мбаппе.
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Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сумел доиграть встречу 14-го тура АПЛ с "Борнмутом" из-за травмы.
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Главный тренер «Вердера» Флориан Кохфельдт высказался о поражении от «Баварии» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Германии.
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В ФК «Урожай» назначили нового генерального директора

После завершения карьеры игрока 49-летний спортсмен работал спортивным директором в футбольных клубах «Динамо» Брянск и «Зенит» Пенза, а также экспертом и комментатором на центральных телеканалах страны.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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