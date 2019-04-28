«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу АгуэроСоветский спорт 11:41

Манчестер Сити одержал победу над Бернли (1:0) в матче 36-го тура премьер-лиги на стадионе Терф Мур. Единственный гол на 63-й минуте забил форвард Серхио Агуэро, для которого этот мяч стал 20-м в сезоне.

Спорт день за днем

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Происшествия Boeing 767 приземлился с горящим двигателем Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.

Происшествия На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.

Политика Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Экономика Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.

Политика В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

Армия и оружие В Судане Военный совет приостановил деятельность профсоюзов Как сообщает агентство SUNA, деятельность профсоюзных комитетов, профессиональных объединений и Союза суданских работодателей страны приостановлена на неопределенный срок.

Единоборства Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.

Происшествия В Греции телеоператора убило пиротехникой В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Политика На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.

Шоу-бизнес Елена Летучая удивила занятиями отца Сегодня, в день Воскресения Христова, телеведущая передала своим подписчикам поздравления от него.

Армия и оружие Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.

Экономика Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.

Происшествия Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.

Общество Зачем нужны частные кладбища? Эксперт - о новом «похоронном» законе — Одновременно с новым законом Минстрой предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью о штрафах за нарушения на похоронном рынке (от 5 тыс. до 1 млн руб.

Футбол «Нант» одержал четвертую победу кряду в Лиге 1, обыграв «Марсель» "Нант" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Франции по футболу, обыграв "Марсель" в гостевом матче 34-го тура Лиги 1.

Политика The National Interest предложил план примирения США с Россией США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.

Космос Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.

Политика Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.