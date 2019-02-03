Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» благодаря хет-трику АгуэроВести.Ru 13:54

Манчестер Сити — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Серхио Агуэро
1′
11′
Лоран Косельни
40′
Лукас Торрейра
Серхио Агуэро
44′
Серхио Агуэро
61′
Илкай Гюндоган
65′
66′
Алекс Ивоби
Аарон Рэмзи
66′
Сеад Колашинац
Денис Суарес
79′
Шкодран Мустафи
Константинос Мавропанос
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
81′
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
88′
В центральном матче 25 тура английской премьер-лиги в Манчестере на стадионе "Иттихад" встречались чемпион страны "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал". Хозяева поля одержали победу 3:1 благодаря хет-трику Серхио Агуэро. Первая атака "горожан" стала результативной.
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Серхио Агуэро
Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука.
— Серхио Агуэро, аргентинский футболистЧемпионат 15:24

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