Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды КомпаниRT на русском 04:34
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Волочкова после возвращения с Мальдив прикинулась мужчиной с усами
Во время недавнего отдыха на Мальдивах, Волочкова получила серьезную травму ноги.
Обновлено в 05:34
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Музыка
Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»
Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:24
Музыка
В Казани открылся рахманиновский фестиваль «Белая сирень»
Девятый международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" в субботу открылся первым исполнением в Казани Второго концерта Николая Метнера для фортепиано с оркестром.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы в командном зачете
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Политика
Саакашвили посоветовал Зеленскому, как вести себя с Россией
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш» дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно будущих отношений с Россией.
Обновлено в 03:50
Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления
Обновлено в 02:43
Футбол
Российский вратарь Злобин залез на ворота, празднуя чемпионство «Бенфики»
Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин отпраздновал чемпионство лиссабонского клуба, забравшись на ворота с чемпионским кубком в руках.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Приморский силач протащил 18-тонный самосвал
Обновлено в 01:58
Происшествия
Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку
Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Обновлено вчера в 17:07
Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека
Обновлено в 05:44
Общество
Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы
По статистике в мире бессонница встречается у 28-45% населения планеты, на Россию приходится не более 4% мирового рынка инсомнии (препараты, устройства и аксессуары для борьбы с бессонницей), заключил эксперт.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Энергетика
Удорожание российской нефти сказалось на Белоруссии
Рост цен на бензин в Белоруссии произошёл из-за удорожания российской нефти.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Инессе Шевчук подарили дорогостоящий автомобиль.
Обновлено в 03:51
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка
Rammstein провезут по Европе огромную спичку
Немецкая группа Rammstein провезет по Европе гигантскую спичку как символ нового альбома группы.
Обновлено в 03:41