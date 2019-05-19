Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды КомпаниRT на русском 04:34

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».
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Компани покинул «Манчестер Сити» после 11 лет в клубе

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«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

Sport24.ru04:24
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Венсан Компани
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Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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