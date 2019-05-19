Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды КомпаниRT на русском 04:34
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона
Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Движение грузовиков по трассам в России в дневное время ограничат
В Российской Федерации с 20 мая по 31 августа на некоторых участках автомобильных дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено в 02:21
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Музыка
Результаты финала телешоу «Голос. Дети» аннулированы
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили представители канала, сообщает RT.
Обновлено 16 мая в 07:44
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В МАК сообщили о завершении расшифровки «черных ящиков» SSJ-100
Эксперты анализируют полученную информацию Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку данных бортовых параметрических самописцев с самолета SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Чем грозит Южной Корее максимальный с 2000 года уровень безработицы
В апреле 2019 года безработица в Южной Корее достигла максимального уровня за последние 19 лет.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео
Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Игры
Во втором сезоне Dirt Rally 2.0 добавят машины для ралли-кросса и вернут трассу в Уэльсе
Dirt Rally 2.0 вышла около трёх месяцев назад, и с тех пор обладатели игры уже получили немало нового контента в рамках так называемого «первого сезона».
Обновлено в 03:03
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин
Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
Обновлено вчера в 17:18
Кино
Помощница Джорджа Мартина готова передать статуэтку якутского Джона Сноу писателю
Обновлено вчера в 21:51
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика
Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ
Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале, не называя источников.
Обновлено в 02:35
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Экономика
Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать
Российские туристы стали меньше приобретать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого резко сменила имидж ради нового клипа
Обновлено в 04:04
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
4-летняя девочка выпила неизвестную жидкость и отравилась в Петербурге
Девочка нашла на проспекте Науки бутылочку с неизвестной жидкостью и решила ее попробовать.
Обновлено в 03:11