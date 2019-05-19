Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды КомпаниRT на русском 04:34

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».
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Компани покинул «Манчестер Сити» после 11 сезонов в клубе

РИА Новости04:20

«Манчестер Сити» объвил об уходе Компани

Sport24.ru04:24

Компани объявил об уходе из «Манчестер Сити»

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Компани покинул «Манчестер Сити» после 11 лет в клубе

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«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

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«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

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Компани покидает «Манчестер Сити». Он выступал за клуб с 2008 года

Sports.ru04:15
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