Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе КомпаниЧемпионат 04:10
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани. Напомним, 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Футбол
«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге
Обновлено в 06:47
Музыка
Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали
По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами
Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления
Обновлено в 02:43
Авто
Маленький Fiat Uno превратили в 600-сильного монстра
На прошедших недавно гонках в рамках «Wide Open Spring National 2019» «заряженный» Fiat Uno стал обладателем лучшего результата в заезде на четверть мили - 9,4 секунды.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»
Известная российская исполнительница, а ныне телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в телепередаче «Звезды сошлись».
Обновлено в 05:46
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне
Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Политика
На инаугурации Зеленского пообещали «фишечки»
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось, сообщил начальник ведомства Валерий Гелетей.
Обновлено в 06:35
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Происшествия
МАК завершил расшифровку черных ящиков SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки черных ящиков самолета SSJ-100.
Обновлено 17 мая в 18:24
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы
Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Музыка
Рудковская рассказала, что не хватило Лазареву для победы
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека
Обновлено в 05:44
Футбол
Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу
Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова опубликовала фотографии с девичника
26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Ну а пока поклонники девушки с нетерпением ждут этого события, Мишель решила показать им, с каким размахом прошел ее девичник.
Обновлено 17 мая в 14:19
Футбол
Аллегри может стать главным тренером «Ромы»
Напомним, Аллегри покинет Ювентус по окончании сезона. В свою очередь с поста главного тренера «Ромы» уйдет Клаудио Раньери.
Обновлено в 07:41
Космос
В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках
В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено 16 мая в 09:36