Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе КомпаниЧемпионат 04:10

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани. Напомним, 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.
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Компани покинул «Манчестер Сити» после 11 лет в клубе

Матч ТВ04:32

Компани покидает «Манчестер Сити». Он выступал за клуб с 2008 года

Sports.ru04:15

Компани объявил об уходе из «Манчестер Сити»

Советский спорт04:24

Компани покинул «Манчестер Сити» после 11 сезонов в клубе

РИА Новости04:20

Венсан Компани – о своем уходе из «Ман Сити»: «Не ощущаю ничего, кроме благодарности»

Спорт-Экспресс04:45

Компани — игрокам «Манчестер Сити»: я должен вам, ребята!

Чемпионат04:39

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

Sport24.ru04:24
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Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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