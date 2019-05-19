Футболист «Манчестер Сити» Компани объявил об уходе из клубаТАСС 04:50

Капитан английского футбольного клуба "Манчестер Сити" бельгиец Венсан Компани покинул команду. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Манчестер Сити". Компани провел за команду 11 сезонов, перейдя из немецкого "Гамбурга" в 2008 году.

Футболист «Манчестер Сити» Компани объявил об уходе из клуба

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