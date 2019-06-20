«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с ЗинченкоSport24.ru 07:04

Футболист сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити». Теперь 22-летний игрок связан контрактными обязательствами с английским клубом до лета 2024 года. Информация опубликована на официальном сайте чемпионов Англии.

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Зинченко

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