Футбол
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с ЗинченкоSport24.ru 07:04
Футболист сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити». Теперь 22-летний игрок связан контрактными обязательствами с английским клубом до лета 2024 года. Информация опубликована на официальном сайте чемпионов Англии.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной
Обновлено в 04:22
Политика
Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян
Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Футбол
Денисов прокомментировал переход в «Рубин»
Обновлено в 10:39
Происшествия
В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Политика
Мэр Риги Турлайс отправлен в отставку
Турлайса избрали мэром Риги 30 мая, после того как бывший градоначальник Нил Ушаков стал депутатом Европарламента.
Обновлено в 10:53
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
Обновлено в 10:11
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
В Иране сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
Состав «Краснодара» может пополнить полузащитник сборной Голландии
Один из ведущих клубов российской футбольной премьер-лиги "Краснодар" намерен перед стартом нового сезона усилить свои ряды 24-летним хавбеком сборной Голландии и роттердамского "Фейеноорда" Тонни Виленой.
Обновлено в 08:59
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор
По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.
Обновлено в 10:14
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Политика
Путин пообещал дагестанским ополченцам статус ветеранов
Жители селения Ботлих, противостоявшие вторжению чеченских боевиков в Дагестан в 1999 году, попросили на "Прямой линии" Владимира Путина приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий.
Обновлено в 10:58
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Кино
Pixar анонсировали новый мультфильм «Душа»
Знаменитая студия Pixar, известная мультфильмами "История игрушек", "Корпорация Монстров", "В поисках Немо", "Вверх!", анонсировала новый проект под названием "Душа".
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский: Через пять лет Украина перестанет быть бедной страной
Напомним, что в октябре прошлого года МВФ признал Украину беднейшей страной Европы.
Обновлено в 10:46
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Общество
Долг Кержакова по алиментам составил 15 млн рублей
Обновлено в 10:28
Политика
Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Общество
Президенту задали вопрос о низкой зарплате врача из Мурманска
Президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» задали вопрос о низкой зарплате медиков, учителей, спасателей.
Обновлено в 06:21
Политика
ЕС продлил санкции против России на год
Совет ЕС продлил ограничительные меры, которые введены в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27