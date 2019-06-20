«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с ЗинченкоВести.Ru 10:35

Украинский крайний защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заключил новый контракт с командой, 22-летний футболист подписал соглашение с "горожанами", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Зинченко

Политика В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.

Политика ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Авто Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Футбол Паредес может вернуться в «Зенит» Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.

Политика Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.

Общество Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Кино Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.

Наука На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.

Экономика Путин не поверил в существование зарплат ниже 10 тысяч рублей Глава государства усомнился, что россияне, работающие на полную ставку, могут получать зарплату ниже прожиточного минимума.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.

Происшествия Под Екатеринбургом потушили пожар в похоронном бюро Пожар в магазине ритуальных услуг потушен на площади 400 квадратных метров в городе Сысерть на юге Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Транспорт В России введут новый штраф для водителей В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.

Политика Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.

Происшествия Американского студента похитили в Мексике В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Происшествия Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Долг Кержакова по алиментам составил 15 млн рублей Общий долг футболиста Александра Кержакова по алиментам превышает 15 млн рублей.

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Общество Создание центра приема звонков на медицинскую тему обойдется Сахалину максимум в 6,5 миллиона 6,5 млн рублей планируется направить из областного бюджета на создание контакт-центра для обработки телефонных обращений сахалинцев, которые будут перенаправляться в региональный минздрав.