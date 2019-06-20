Футбол

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с ЗинченкоВести.Ru 10:35

Украинский крайний защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заключил новый контракт с командой, 22-летний футболист подписал соглашение с "горожанами", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.
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Зинченко продлил контракт с «Ман Сити». Три года назад он играл за «Уфу»

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Зинченко: трудно рассказать, насколько рад заключению контракта с «Ман Сити»

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Александр Зинченко: «„Манчестер“ дает все для развития»

Спорт-Экспресс08:18

Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»

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«Трудно выразить словами, насколько я счастлив». Зинченко — о новом контракте с «Ман Сити»

Sportbox.RU07:31

«Трудно выразить словами, насколько я счастлив». Зинченко — о новом контракте с «Ман Сити»

Матч ТВ07:31

Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Советский спорт06:49
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
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В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
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Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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