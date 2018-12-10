Футбол

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Фоденом
Sport24.ru
14:40

Новый договор с полузащитником рассчитан до лета 2024 года. Фоден в сезоне-2018/19 дебютировал за первую команду манкунианцев. Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал продление контракта с воспитанником клуба.
Sport24.ru14:40

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Фил Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года

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Хавбек «Манчестер Сити» Фоден продлил контракт до 2024 года

Евро-футбол.ру13:29

Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года

Soccer.ru13:07

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Фоденом

Sport24.ru14:40

Фоден продлил контракт с «Ман Сити» до 2024 года

Sports.ru13:18

СМИ: Фоден подписал с «Манчестер Сити» новый шестилетний контракт

Матч ТВвчера в 22:50

СМИ: Фоден подписал с «Манчестер Сити» новый шестилетний контракт

Sportbox.RUвчера в 22:50
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 20:32, Ашберн
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Английский футболист, центральный полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборной Англии до 21 года.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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