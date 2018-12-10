Новый договор с полузащитником рассчитан до лета 2024 года. Фоден в сезоне-2018/19 дебютировал за первую команду манкунианцев. Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал продление контракта с воспитанником клуба.

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