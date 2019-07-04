Футбол
«Манчестер Сити» объявил о подписании РодриСоветский спорт 07:23
Полузащитник Атлетико Родри стал игроком Манчестер Сити, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний испанец подписал с горожанами пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составила 70 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате
Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Наука
Ученые выясняют процессы охлаждения Земли
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Политика
На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию
Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Политика
Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Глубоководный «Лошарик» засветился 7 лет назад
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии
Йеменские мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии вблизи границы с Йеменом, что привело к сбою в их работе, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 14:30
Политика
Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов
Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
Обновлено в 14:15
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Авто
Марка Lifan возвращается на российский рынок
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Общество
Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»
Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
Обновлено в 08:11
Общество
Умерла ветеран диссидентского движения СССР Мальва Ланда
Обновлено в 06:47
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
«Перетянутая жаба» – Фанаты высмеяли Костенко в платье из «тряпки»
Фанаты тут же высмеяли Костенко в платье из «тряпки с ярмарки».
Обновлено в 13:02
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53