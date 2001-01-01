Футбол
«Манчестер Сити» объявил о подписании РодриСоветский спорт 07:23
Полузащитник Атлетико Родри стал игроком Манчестер Сити, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний испанец подписал с горожанами пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составила 70 миллионов евро.
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Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Политика
Суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку партий
Шестой апелляционный административный суд Украины постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:49
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Общество
Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Спорт
Россия готова поделиться с Италией опытом проведения зимней Олимпиады
Россия готова поделиться с Италией, которая получила право проведения зимних Олимпийских игр в 2026 году, опытом подготовки подобных спортивных мероприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 14:05
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика
Путин призвал Гуайдо вернуться в реальность
Президент РФ отметил, что господь сигналов не подал, а государственному деятелю стоит вернуться в реальность.
Обновлено в 14:31
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о запоях Марины Хлебниковой
Обновлено в 06:45
Политика
Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины
Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Инерционный рост в «Газпроме» сохранится в ближайшей перспективе
Феномен бурной переоценки акций "Газпром" выглядит достаточно любопытным - дивидендная доходность по ним опустилась ниже, чем по акциям "Сбербанка" (6,5% против 6,6% соответственно), причем последнее время акции "Газпрома" уверенно возвратили себе лидерство по оборотам, что отражает ожидания роста выплат и сокращения инвестпрограммы в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева
Обновлено в 09:30
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде
Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Здоровье
Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений
Национальная медицинская палата подготовила проект поправок в Уголовный кодекс, направленных на защиту врачей от нападений.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество
Деревянный мост из сериала «Вечный зов» обрушился в Башкирии
Рухнувший деревянный мост в Башкирии из сериала «Вечный зов» могут восстановить.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Общество
Собянин рассказал об идеологии программы «Мой район»
Устранение неравенства и комплексное развитие каждого района Москвы является целью городской программы «Мой район», заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Появились детали версии с замыканием на «Лошарике» в Баренцевом море
СМИ назвали короткое замыкание в распределительном щите и последующий пожар одной из наиболее вероятных причин гибели российских моряков-гидронавтов в водах Баренцева моря на глубоководной станции АС-31, более известной как «Лошарик», и в деталях описали возможную картину трагедии.
Обновлено в 01:04
Политика
Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днём независимости США назвал одним из приоритетов внешней политики Минска дружеские отношения с Вашингтоном.
Обновлено в 09:21