Футбол

«Манчестер Сити» объявил о подписании РодриСоветский спорт 07:23

Полузащитник Атлетико Родри стал игроком Манчестер Сити, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний испанец подписал с горожанами пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составила 70 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Родри: «Манчестер становится более голубым»

Евро-футбол.ру14:25

«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри

Советский спорт07:23

«Манчестер Сити» заключил 5-летний контракт с Родри

Sports.ru07:07

Родри подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Soccer.ru07:49

Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатили рекордную сумму

Спорт-Экспресс07:27

Родри: стиль и амбиции «Манчестер Сити» захватывают меня

Чемпионат08:45

«Манчестер Сити» выплатил клаусулу футболиста «Атлетико» за €70 млн

Sport.ruвчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Политика

Суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку партий

Шестой апелляционный административный суд Украины постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:49
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Общество

Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек

Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Спорт

Россия готова поделиться с Италией опытом проведения зимней Олимпиады

Россия готова поделиться с Италией, которая получила право проведения зимних Олимпийских игр в 2026 году, опытом подготовки подобных спортивных мероприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 14:05
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика

Путин призвал Гуайдо вернуться в реальность

Президент РФ отметил, что господь сигналов не подал, а государственному деятелю стоит вернуться в реальность.
Обновлено в 14:31
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о запоях Марины Хлебниковой

Обновлено в 06:45
Политика

Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика

Инерционный рост в «Газпроме» сохранится в ближайшей перспективе

Феномен бурной переоценки акций "Газпром" выглядит достаточно любопытным - дивидендная доходность по ним опустилась ниже, чем по акциям "Сбербанка" (6,5% против 6,6% соответственно), причем последнее время акции "Газпрома" уверенно возвратили себе лидерство по оборотам, что отражает ожидания роста выплат и сокращения инвестпрограммы в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

Обновлено в 09:30
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде

Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Здоровье

Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений

Национальная медицинская палата подготовила проект поправок в Уголовный кодекс, направленных на защиту врачей от нападений.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество

Деревянный мост из сериала «Вечный зов» обрушился в Башкирии

Рухнувший деревянный мост в Башкирии из сериала «Вечный зов» могут восстановить.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке

Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Общество

Собянин рассказал об идеологии программы «Мой район»

Устранение неравенства и комплексное развитие каждого района Москвы является целью городской программы «Мой район», заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия

На кукурузном поле под Киевом нашли тело гардеробщицы Верховной рады

Обновлено в 09:47
Происшествия

Появились детали версии с замыканием на «Лошарике» в Баренцевом море

СМИ назвали короткое замыкание в распределительном щите и последующий пожар одной из наиболее вероятных причин гибели российских моряков-гидронавтов в водах Баренцева моря на глубоководной станции АС-31, более известной как «Лошарик», и в деталях описали возможную картину трагедии.
Обновлено в 01:04
Политика

Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днём независимости США назвал одним из приоритетов внешней политики Минска дружеские отношения с Вашингтоном.
Обновлено в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное