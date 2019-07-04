Футбол

«Манчестер Сити» объявил о подписании РодриСоветский спорт вчера в 07:23

Полузащитник Атлетико Родри стал игроком Манчестер Сити, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний испанец подписал с горожанами пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составила 70 миллионов евро.
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Родри: «Манчестер становится более голубым»

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