Футбол
«Манчестер Сити» объявил о подписании РодриСоветский спорт 07:23
Полузащитник Атлетико Родри стал игроком Манчестер Сити, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний испанец подписал с горожанами пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составила 70 миллионов евро.
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Футбол
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Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
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По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
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