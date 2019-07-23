Футбол
«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикамГазета.Ru вчера в 20:33
По окончании турнира официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики "Синьхуа" подвергло критике чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) этого сезона. В опубликованной статье сообщалось, что у клуба нет взаимной любви к китайским фанатам.
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