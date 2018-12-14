Футбол

«Манчестер Сити» не собирается покупать новых футболистов зимой
Soccer.ru
09:25

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.
Soccer.ru09:25

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» не намерен усиливаться новичками в зимнее трансферное окно

РИА Новости09:47

«Манчестер Сити» откажется от покупок в зимнее трансферное окно

Советский спорт09:28

«Манчестер Сити» не будет подписывать новых игроков в январе

Чемпионат09:15

СМИ: «Манчестер Сити» не станет приобретать футболистов в зимнее трансферное окно

Спорт-Экспресс08:49

«Манчестер Сити» не будет покупать футболистов в январе

Матч ТВ08:43

«Манчестер Сити» не будет покупать футболистов в январе

Sportbox.RU08:43

«Манчестер Сити» на намерен покупать игроков в зимнее трансферное окно

Sport24.ru08:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА и «Спартак»

"Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида".
Обновлено в 11:50
Футбол

«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:29
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено в 16:29
Футбол

Тренер «Боки Хуниорс» уходит с поста после поражения от «Ривер Плейта»

Главный тренер "Боки Хуниорс" Гильермо Баррос Скелотто покидает свой пост после поражения от "Ривер Плейта" в финале Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:06
Футбол

Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»

Болельщики еще поймут поражение от "Ман Сити", потому что они далеко впереди, но уступить "Ливерпулю" будет очень больно.
Обновлено в 16:10
Футбол

BBC второй год подряд признал Салаха лучшим игроком Африки

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан информационным холдингом ВВС лучшим футболистом Африки в 2018 году.
Обновлено в 13:54
Футбол

Начало матча «Лион» — «Монако» перенесено на 8 часов

Начало матча 18-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» перенесено на восемь часов вперед.
Обновлено в 10:20
Футбол

Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено в 13:59
Футбол

«Фулхэм» заинтересован в переходе Кэйхилла из «Челси»

Как сообщает Sky Sports, на данный момент неясно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере, но действующий контракт Кэйхилла с Челси истекает в конце сезона.
Обновлено в 15:19
Футбол

Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге

Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.
Обновлено в 14:31
Футбол

Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:35
Футбол

Перес попросил Солари наладить отношения с Иско

Ранее сообщалось, что Иско недоволен тем, что тренер дает ему мало игровой практики, и хочет уйти.
Обновлено в 15:20
Футбол

У президента «Милана» украли 10 тысяч евро

У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07
Футбол

Форвард «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан сенегальский нападающий «Ренна» Исмаила Сарр. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 10:08
Футбол

Солари назвал матч с ЦСКА полезным для «Реала»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари высказался о домашнем поражении от ЦСКА (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:15
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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