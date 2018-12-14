Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.

Футбол Футбол Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“» Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Футбол Футбол Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс» Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.

Футбол Футбол «Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла вничью с "Леганесом" со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе "Балаидос".

Футбол Футбол Салах второй год подряд признан лучшим футболистом Африки

Футбол Футбол Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса» Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.

Футбол Футбол Сборная России начнет отбор к Евро-2020 в Брюсселе и Астане Стали известны города, в которых сборная России проведет свои первые матчи в рамках отбора к Евро-2020.

Футбол Футбол Ройс признан лучшим игроком ноября в бундеслиге Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком немецкой бундеслиги в ноябре.

Футбол Футбол ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.

Футбол Футбол У президента «Милана» украли 10 тысяч евро У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.

Футбол Футбол Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном» Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.

Футбол Футбол Форвард «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан сенегальский нападающий «Ренна» Исмаила Сарр. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Футбол Футбол Мертенс может пополнить состав «Челси» в январе Лондонский "Челси" интересуется бельгийским форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом.