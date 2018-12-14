Футбол

«Манчестер Сити» не собирается покупать новых футболистов зимой
Soccer.ru
09:25

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.
Soccer.ru09:25

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» не намерен усиливаться новичками в зимнее трансферное окно

РИА Новости09:47

«Манчестер Сити» откажется от покупок в зимнее трансферное окно

Советский спорт09:28

«Манчестер Сити» не будет подписывать новых игроков в январе

Чемпионат09:15

СМИ: «Манчестер Сити» не станет приобретать футболистов в зимнее трансферное окно

Спорт-Экспресс08:49

«Манчестер Сити» не будет покупать футболистов в январе

Матч ТВ08:43

«Манчестер Сити» не будет покупать футболистов в январе

Sportbox.RU08:43

«Манчестер Сити» на намерен покупать игроков в зимнее трансферное окно

Sport24.ru08:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.
Обновлено в 12:31
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено в 16:29
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
Футбол

Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс»

Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.
Обновлено в 15:08
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла вничью с "Леганесом" со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе "Балаидос".
Обновлено в 16:52
Футбол

Салах второй год подряд признан лучшим футболистом Африки

Обновлено в 14:18
Футбол

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.
Обновлено в 11:53
Футбол

Сборная России начнет отбор к Евро-2020 в Брюсселе и Астане

Стали известны города, в которых сборная России проведет свои первые матчи в рамках отбора к Евро-2020.
Обновлено в 13:05
Футбол

Ройс признан лучшим игроком ноября в бундеслиге

Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком немецкой бундеслиги в ноябре.
Обновлено в 12:50
Футбол

ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск

Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.
Обновлено в 08:42
Футбол

У президента «Милана» украли 10 тысяч евро

У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07
Футбол

Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:35
Футбол

Форвард «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан сенегальский нападающий «Ренна» Исмаила Сарр. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 10:08
Футбол

Мертенс может пополнить состав «Челси» в январе

Лондонский "Челси" интересуется бельгийским форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом.
Обновлено в 14:01
Футбол

Черышев не хочет играть в Российской Премьер-лиге

Клубу не удалось выйти в 1/8 Лиги чемпионов — весной команда Черышева будет играть в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 11:52
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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