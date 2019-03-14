Футбол

«Манчестер Сити» не может продлить контракт с Сане из-за его материСоветский спорт 05:30

Манчестер Сити ведет переговоры с полузащитником Лероем Сане о продлении контракта, но пока не может договориться об условиях соглашения, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Goal.com.
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«Ман Сити» не может договориться с Зане о продлении контракта из-за его матери

Чемпионат04:32

«Манчестер Сити» не может продлить контракт с Сане из-за его матери

Советский спорт05:30

«Манчестер Сити» не может подписать контракт с Сане из-за его матери

Газета.Ru05:01

Мать Сане тормозит ход переговоров «Манчестер Сити» с футболистом по новому контракту

Sport24.ru04:54

«Ман Сити» не удается продлить контракт с Сане из-за его матери

Soccer.ru05:37

Goal.com: мать Сане отложила продление контракта игрока с «Ман Сити»

Sports.ru02:24

Сане не продлевает контракт с «Манчестер Сити» из-за матери

Евро-футбол.рувчера в 23:21
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Происшествия

В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины

Рядового сотрудника администрации президента Украины обнаружили убитым в Киеве, сообщили агентству УНН в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Планировавшие теракт сторонники ИГ ликвидированы в Ставропольском крае

В Ставропольском крае нейтрализованы двое бандитов, планировавших теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Обновлено в 06:44
Политика

Россия закрыла небо для полетов Boeing 737 MAX 8 и 9

Хотя ни вчера, ни позавчера самолеты Boeing 737 MAX 8 и 9 полеты над территорией России не осуществляли, Росавиация мониторила ситуацию с Boeing MAX 8.
Обновлено в 06:10
Кино

Первый канал отказался от показа фильма о педофилии Майкла Джексона

Обновлено в 05:04
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Обвиняемого в шпионаже Уилана оставили в СИЗО

Мосгорсуд подтвердил законность ареста гражданина четырех стран Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России.
Обновлено в 06:12
Политика

Школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Обновлено в 07:19
Происшествия

Директор крупнейшего в России троллейбусного завода задержан за взятку

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Ивана Котвицкого и сотрудника завода расследуется дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере).
Обновлено в 06:31
Финансы

Минфин и ЦБ договорились об отмене репатриации выручки в валюте

Российский Минфин договорился с Центробанком о том, что в 2020 году репатриация валютной выручки в рублях будет отменена.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Избившим учительницу депутатом в Северной Осетии занялись следователи

Обновлено вчера в 22:56
Энергетика

Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России

Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
Обновлено в 02:47
Политика

Госдума приняла закон о наказании лидеров ОПГ

Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за создание организованных преступных группировок.
Обновлено в 04:36
Политика

Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 06:38
Политика

Депутат Госдумы от «Единой России» — диабетикам: «Есть надо меньше»

Депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко («Единая Россия») считает, что больные диабетом жители России смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась

ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

NY Post: в США застрелили главу криминального клана Гамбино

Обновлено в 03:30
Политика

Порошенко отправляется в Донбасс

Обновлено в 06:00
Транспорт

В России начали продавать билеты в новый плацкартный вагон

Обновлено в 05:19
Экономика

Акимов признал разногласия в правительстве по ВСМ до Нижнего Новгорода

Обновлено в 07:23
Политика

FT: часть «Северного потока-2» выделят в отдельную компанию

Группа по строительству трубопровода «Северный поток-2», создающегося для импорта российского газа в Германию, рассматривает возможность выделения последних 50 км в отдельную компанию, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:01
Политика

МИД ответил на планы США выделить $500 млн на борьбу с влиянием России

Как подчеркнули в российском ведомстве, перечисленное демонстрирует, что «Вашингтон использует всевозможные предлоги для оправдания своих активных попыток ослабить влияние России на мировой арене», а также переориентировать другие страны на сотрудничество с Вашингтоном.
Обновлено в 05:20
Экономика

ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» через сделку с акциями Tele2

В феврале глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что решение о продаже банком акций Tele2 "Ростелекому" может быть принято в течение месяца.
Обновлено в 05:55
Транспорт

На Крымском мосту уложили половину рельсов

Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Политика

Избирательница отказалась целовать Порошенко на митинге

Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию во время встречи с избирателями в Черниговской области, видео появилось в Twitter.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Екатеринбурге прошли обыски у соратника Ходорковского

Организация создана по инициативе экс-совладельца «Юкоса» Михаила Ходорковского, По данным источника, обыск связан с возбуждением уголовного дела по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Opel назвал модели для российского рынка

Официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года.
Обновлено в 04:19
Политика

В Крым прибыла делегация политиков из Франции

Политики из Франции прогостят в Крыму до 16 марта, в рамках визита планируются встречи с властями РК, посещение французского воинского кладбища "Альянс Франсез" и многое другое.
Обновлено в 00:46
Политика

«Неалкаш» Набиев слагает полномочия депутата Волгоградской облдумы

С чего все началось: Волгоградский депутат: пенсии в 8 тыс. получают "тунеядцы и алкаши" Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ходе внеочередного заседания Волгоградской облдумы Гасан Набиев заявил, что малообеспеченные граждане сами виноваты в своем положении, назвав пенсионеров, получающих сегодня по 8 тыс. рублей, "алкашами" и "тунеядцами".
Обновлено в 04:04
Политика

Путин рассчитывает на партнерство с бизнесом в реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин рассчитывает на тесное партнерство с бизнес-сообществом в реализации нацпроектов.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Толпа подростков избила детей у школы в Екатеринбурге

Группа подростков напала на мальчика из той же школы, ребята избили ребенка и требовали отдать им сотовый телефон, пишет Е1.
Обновлено в 04:03
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Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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