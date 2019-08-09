Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва в новом сезоне будет выступать в роли капитана команды, сообщается на официальном сайте «горожан». Его заместителями в этой роли будут Фернандиньо, Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро. Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.

Общество Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.

Шоу-бизнес Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Единоборства Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".

Транспорт В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.

Общество Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.

Экономика В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".

Экономика ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.

Гаджеты В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865 По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.

Политика МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Транспорт Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.

Политика Первое заседание нового созыва украинской Рады пройдет 29 августа Первое заседание нового созыва Верховной рады Украины пройдет 29 августа.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Наука Физики изготовили радужный катафот из наночастиц и скотча Группа физиков из Китая и США разработали пленку, которая отражает около 40 процентов падающего белого света независимо от угла его падения, кажется однотонно-зеленой, если источник света совпадает с наблюдателем, и радужно переливается в противном случае.

Политика Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.

Наука Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Технологии Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости «Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

Футбол Супруга Месси сведет вас с ума. Горячее фото в бикини Жена полузащитника "Монако" Сеска Фабрегаса Даниэлла Семаан опубликовала новую фотографию в своем Instagram.